Терюшков обратился в Минюст РФ с просьбой внести Касаткину в список иноагентов

Депутат Госдумы Роман Терюшков сообщил, что попросил Минюст России внести российскую теннисистку Дарью Касаткину в список иностранных агентов.

«Что касается той же Касаткиной, мною подано обращение в Минюст РФ о внесении её в список иноагентов. Ведомство ответило отпиской, выразив незаинтересованность в пресечении противоправных действий теннисистки. В свою очередь, я повторно направил депутатский запрос с требованием провести проверку законности подобного ответа и принять должные меры», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

25-летняя россиянка занимает восьмую строчку в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой России. В активе Касаткиной шесть побед в турнирах WTA. Напомним, что 26 сентября Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта. Также звание получила Екатерина Александрова, которая располагается на 19-м месте.

Ранее сообщалось, что Терюшков планирует оспорить в прокуратуре присвоение Касаткиной звания ЗМС.