Терюшков обратился в Минюст РФ с просьбой внести Касаткину в список иноагентов
- РИА Новости
«Что касается той же Касаткиной, мною подано обращение в Минюст РФ о внесении её в список иноагентов. Ведомство ответило отпиской, выразив незаинтересованность в пресечении противоправных действий теннисистки. В свою очередь, я повторно направил депутатский запрос с требованием провести проверку законности подобного ответа и принять должные меры», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».
25-летняя россиянка занимает восьмую строчку в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой России. В активе Касаткиной шесть побед в турнирах WTA. Напомним, что 26 сентября Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта. Также звание получила Екатерина Александрова, которая располагается на 19-м месте.
Ранее сообщалось, что Терюшков планирует оспорить в прокуратуре присвоение Касаткиной звания ЗМС.