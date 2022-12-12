Уайлд: хочется, чтобы Россию допустили до Олимпиады с флагом и гимном

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Заявление USOPC — настоящий сюрприз, отличные новости... Но, конечно, хочется, чтобы нас допустили до Игр с флагом и гимном», — приводит слова Уайлда РИА Новости.

Олимпийский комитет США (USOPC) 12 декабря выступил за участие России в Играх-2024 в Париже без флага.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сравнила возможный допуск российских спортсменов к Играм-2024 с оттепелью.