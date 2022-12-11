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«Бенфика» готова продать Рамуша за €120 млн

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«Бенфика» может отпустить нападающего Гонсалу Рамуша за €120 млн.

Как сообщает Manchester Evening News, такая сумма отступных прописана в контракте 21-летнего игрока с португальским клубом.

Рамуш на чемпионате мира — 2022 в Катаре сыграл четыре матча и забил три мяча в игре 1/8 финала со сборной Швейцарии (6:1). В нынешнем сезоне он провёл за «Бенфику» 21 игру, отметился 14 голами и отдал шесть результативных передач. Контракт футболиста с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее президент Португалии поблагодарил национальную команду после вылета с ЧМ-2022.

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