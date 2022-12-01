Президент Португалии поблагодарил национальную команду после вылета с ЧМ-2022

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о поражении национальной команды от сборной Марокко в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

«Сегодня был плохой день. Марокканцы воспользовались одной из двух или трёх голевых возможностей, у нас их было пять или шесть, но мы ни одну не реализовали. Нужно признать — кто был эффективнее, тот и победил», — приводит слова Соузы Record.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов».

Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией. Португалия покинула турнир.

Ранее защитник сборной Португалии Пепе высказался о работе судьи на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с Марокко.