Пепе — о матче с Марокко: неприемлемо, что аргентинский арбитр судил нашу игру

Защитник сборной Португалии Пепе высказался о работе судьи на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с Марокко.

«Неприемлемо, что аргентинский арбитр работал на нашей игре. После того, что произошло вчера с Месси, вся Аргентина это обсуждает. Единственной командой, которая играла в футбол, были мы. Нам грустно», — приводит слова Пепе Record.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов».

Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией. Португалия покинула турнир.

Ранее Федерация футбола Сенегала поздравила марокканцев с выходом в полуфинал ЧМ.