Федерация футбола Сенегала поздравила марокканцев с выходом в полуфинал ЧМ

Федерация футбола Сенегала поздравила сборную Марокко с выходом в полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре после матча 1/4 финала с Португалией.

«Сенегал гордится вами. Африка гордится вами, и мы все поддерживаем вас. Продолжайте писать историю для величайшего счастья фанатов, которыми мы являемся», — говорится в заявлении.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов».

Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией. Португалия покинула турнир.

Ранее сообщалось, что Боно стал первым африканским голкипером в истории, сыгравшим три сухих матча на одном ЧМ.