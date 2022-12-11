Романо: Рамуш может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамушу.

Как сообщает Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside.com, английский клуб начал поиски нападающего после того, как клуб покинул Криштиану Роналду.

Рамуш на чемпионате мира — 2022 в Катаре сыграл четыре матча и забил три мяча в игре 1/8 финала со сборной Швейцарии (6:1). В нынешнем сезоне он провёл за «Бенфику» 21 игру, отметился 14 голами и отдал шесть результативных передач. Контракт футболиста с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу заявил, что нельзя выиграть чемпионат мира с Роналду на скамейке запасных.