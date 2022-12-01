Фигу: нельзя выиграть чемпионат мира с Роналду на скамейке запасных

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу раскритиковал решение главного тренера команды Фернанду Сантуша не включать Криштиану Роналду в стартовый состав на матч 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.

«Вы не можете выиграть чемпионат мира с Криштиану на скамейке запасных. Оставить Роналду в запасе было ошибкой. За это поражение несёт ответственность Фернанду Сантуш», — цитирует Фигу As.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов». Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее сестра Роналду намекнула, что футболист выступит на ЧМ-2026.