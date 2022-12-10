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Джонс назвал преступлением возможное исключение бокса из программы Олимпиады

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Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший прокомментировал возможное исключение бокса из программы летних Олимпийских игр.
Джонс назвал преступлением возможное исключение бокса из программы Олимпиады
  • globallookpress.com

«Это самое настоящее преступление. Бокс — классический вид спорта с очень давней историей. Боксом занимаются десятки миллионов человек в мире. Я вообще не понимаю, как можно даже обсуждать его исключение из программы Олимпийских игр», — цитирует золотого призёра Игр-1988 ТАСС.

Сторонники IBA 5 декабря во главе с Джонсом провели акцию протеста у штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) с требованием включить бокс в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Бетербиева серьёзной угрозой для Бивола из-за дикой ударной мощи.







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