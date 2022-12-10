Ярд: Усик дал мне совет перед боем с Бетербиевым

Британский боксёр Энтони Ярд рассказал, что получил совет от украинского боксёра Александра Усика в преддверии боя с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Я сидел рядом с Усиком, это было… на вечере бокса Фьюри и Чисоры. Он говорил, а я слушал. Что он сказал? Это останется между нами. Не забывайте, он дрался с Бетербиевым. Он просто дал мне небольшой совет», — приводит слова Ярда YouTube-канал Seconds Out.

Бой между Бетербиевым и Энтони Ярдом состоится 28 января 2023 года в Лондоне.

Изначально бой Бетербиева и Ярда ожидался в Лондоне 29 октября.

Напомним, что в последнем бою Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. Спортсмен свои поединки выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражения.

Ранее сообщалось, что Ярд прокомментировал свой поединок с Бетербиевым.