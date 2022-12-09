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Ярд: бой с Бетербиевым станет блокбастером, кто-то будет в нокауте

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Британский боксёр Энтони Ярд прокомментировал свой поединок с чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.
Ярд: бой с Бетербиевым станет блокбастером, кто-то будет в нокауте
  • Gettyimages.ru
  • © Zac Goodwin/PA Images

«Стилистически мой поединок с Бетербиевым — это бой-блокбастер. Кто-то будет в нокауте. Два человека, умеющие бить, его раньше роняли. Он уже бывал в глубоких нокаутах. Пояс, наследие, история — вот ради чего я согласился на этот бой», — приводит слова Ярда BoxingScene

Бой между Бетербиевым и Энтони Ярдом состоится 28 января 2023 года в Лондоне.

Изначально бой Бетербиева и Ярда ожидался в Лондоне 29 октября.

Напомним, что в последнем бою Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. Спортсмен свои поединки выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражения.

Ранее Бетербиев высказался по поводу треш-тока в боксе.

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