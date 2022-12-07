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Бетербиев: никогда не буду опускаться до оскорблений

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Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался в отношении треш-тока в боксе.
Бетербиев: никогда не буду опускаться до оскорблений
  • РИА Новости

«Уважение к сопернику — это основа в спорте. Я никогда не буду опускаться до оскорблений, драк, неуважительных высказываний только для того, чтобы порадовать публику. У меня другой путь, в котором уважение превыше всего», — написал Бетербиев в социальных сетях.

Бой между Бетербиевым и Энтони Ярдом состоится 28 января 2023 года в Лондоне.

Изначально бой Бетербиева и Ярда ожидался в Лондоне 29 октября.

Напомним, что в последнем бою Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. Спортсмен свои поединки выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражения.

Ранее Ярд высказался о предстоящем титульном бое в полутяжёлом весе с Бетербиевым.

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