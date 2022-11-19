Ярд — о Бетербиеве: в боксе и раньше были убийцы, но стили делают бои

Британский боксёр Энтони Ярд высказался о предстоящем титульном бое в полутяжёлом весе с Артуром Бетербиевым.

«В боксе и раньше были убийцы. Но я верю, что стили делают бои. Когда передо мной встаёт вызов, когда бы он ни возник, он заставляет меня показывать лучшее, на что я способен», — приводит слова Ярда BoxingScene.

Бой между Бетербиевым и Ярдом состоится 28 января 2023 года в Лондоне.

Изначально бой Бетербиева и Ярда ожидался в Лондоне 29 октября.

Напомним, что в последнем бою Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. Спортсмен свои поединки выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражения.

Ранее сообщалось, что победитель боя Бетербиев — Ярд встретится с обязательным претендентом — Смитом.