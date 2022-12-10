Юран — о предложении Венгера проводить ЧМ зимой: при минусовой температуре играть некомфортно

Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Юран высказался о возможном проведении зимнего чемпионата мира.

«Чтобы проводить чемпионаты мира зимой, для начала необходимо проанализировать мундиаль в Катаре. Только после него можно будет делать выводы. Сразу возникает другой вопрос: где их организовывать? Постоянно в Катаре? Не забывайте, что зимой, в Европе например, довольно холодно — и играть будет не очень комфортно. При минусовой температуре выходить на поле не слишком удобно. А вот о повышении количества травм я как раз говорить бы не стал», — заявил Юран в интервью RT.

Он также отметил, что у футболистов закончился первый круг в их национальных чемпионатах, они спокойно приедут на первенство планеты. По его словам, сборным даже дополнительная подготовка не требуется.

«Если бы они не играли сейчас в Катаре, то играли бы и там, и в еврокубках. Вот как раз, когда ЧМ проводится, как обычно летом, у людей накапливается усталость и растёт риск получить повреждения. Всё-таки футболисты проводят за свои клубы огромное количество матчей в разных турнирах», — добавил Юран.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился мнением, как лучше проводить чемпионат мира по футболу.