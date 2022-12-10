Самедов объяснил, почему проведение чемпионата мира по футболу раз в два года понизит интерес болельщиков

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился мнением, как лучше проводить чемпионат мира по футболу.

«Чемпионат мира — лакомый кусочек, и он должен оставаться желаемым. Поэтому пускай он проводится по-старому — раз в четыре года. Понятно, что есть такие люди, как Криштиану Роналду, который сыграл на пяти мундиалях, но это уникумы. А для многих поездка на ЧМ — мечта всей жизни. Если же проводить его раз в два года, то мы пойдём по пути хоккея, где первенство планеты и близко не сравнится с футбольным», — заявил Самедов RT.

Ранее Самедов высказался о предложении главы отдела глобального развития ФИФА Арсена Венгера проводить чемпионат мира каждые два года.