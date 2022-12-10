Самедов — о проведении ЧМ зимой: мне не нравится эта идея

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказался о предложении главы отдела глобального развития ФИФА Арсена Венгера проводить чемпионат мира каждые два года.

«Мне не нравится эта идея. На мой взгляд, нынешняя формула ЧМ оптимальна. Сложно сказать, способно ли это пойти во вред футболистам, но турнир всегда проходил после окончания сезона, летом. Плюс у всех сборных всегда было время на подготовку. Перед мундиалем в Катаре же у многих с этим возникли сложности. Некоторые команды собирались буквально за неделю до старта. И мы видим, к чему это привело: сразу несколько сильных европейских сборных выступили неудачно, хотя на Франции, Англии, Нидерландах и Хорватии это не сказалось. Но, повторюсь, футболистам необходимо хотя бы две-три недели на тренировочные сборы. А приехать и начать играть с чистого листа на турнире, которого ждёшь четыре года, не очень правильно», — заявил Самедов RT.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Юран раскритиковал предложение Венгера.