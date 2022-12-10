Юран раскритиковал идею Венгера проводить чемпионаты мира по футболу раз в два года

Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Юран раскритиковал предложение главы отдела глобального развития Международной федерации футбола (ФИФА) Арсена Венгера проводить чемпионат мира каждые два года.

«Если проводить ЧМ раз в два года, то я бы ещё предложил Венгеру играть Евро ежегодно. На мой взгляд, это перебор. Зачем всё ускорять? Сейчас болельщики ждут турнир четыре года, и для них это настоящий праздник. Понятно, что на первом месте у ФИФА деньги, но тут необходимо сделать выбор между ними и зрелищностью. Если федерация пойдёт по такому пути, ощущения притупятся и к ЧМ будет отношение как к обычным чемпионатам стран», — заявил Юран RT.

Ранее Венгер рассказал, что организация не поддержала идею о проведении чемпионата мира каждые два года.