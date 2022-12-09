РЕН ТВ: воспитанника ФК «Локомотив» избили возле магазина в Москве
- РИА Новости
В конце ноября на 20-летнего голкипера напали возле магазина в Москве. Касьяненко получил сильный удар в лицо и был вынужден обратиться за медицинской помощью, сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что вратарь обратился в полицию с заявлением. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Касьяненко является воспитанником «Локомотива». В настоящее время он выступает за фарм-клуб железнодорожников — «Казанку».
Ранее сообщалось, что бывшая супруга полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Дарья пострадала в драке, произошедшей в одном из отелей Москвы.