Узнать больше

РЕН ТВ: воспитанника ФК «Локомотив» избили возле магазина в Москве

Короткая ссылка
Стали известны подробности инцидента с участием воспитанника московского «Локомотива» Александра Касьяненко.
РЕН ТВ: воспитанника ФК «Локомотив» избили возле магазина в Москве
  • РИА Новости

В конце ноября на 20-летнего голкипера напали возле магазина в Москве. Касьяненко получил сильный удар в лицо и был вынужден обратиться за медицинской помощью, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что вратарь обратился в полицию с заявлением. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Касьяненко является воспитанником «Локомотива». В настоящее время он выступает за фарм-клуб железнодорожников — «Казанку».

Ранее сообщалось, что бывшая супруга полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Дарья пострадала в драке, произошедшей в одном из отелей Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить