Экс-жена Глушакова стала пострадавшей в драке между её бывшим и нынешним парнями
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По информации РЕН ТВ, инцидент случился 23 ноября. Отмечается, что Дарья проводила время со своим молодым человеком в отеле «Лотте Плаза». Туда приехал её экс-бойфренд Геннадий Удунян, который хотел избить парня, но случайно ударил Дарью. У девушки диагностировано сотрясение мозга.
Напомним, что Дарья была замужем за Глушаковым с 2009 по 2018 год. У пары есть две дочери.
Ранее Глушаков предположил, в каком случае сборной России нужно перейти в Азиатскую конфедерацию.