Экс-жена Глушакова стала пострадавшей в драке между её бывшим и нынешним парнями

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Бывшая супруга полузащитника «Химок» Дениса Глушакова Дарья пострадала в драке, произошедшей в одном из отелей Москвы.
Экс-жена Глушакова стала пострадавшей в драке между её бывшим и нынешним парнями
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

По информации РЕН ТВ, инцидент случился 23 ноября. Отмечается, что Дарья проводила время со своим молодым человеком в отеле «Лотте Плаза». Туда приехал её экс-бойфренд Геннадий Удунян, который хотел избить парня, но случайно ударил Дарью. У девушки диагностировано сотрясение мозга.

Напомним, что Дарья была замужем за Глушаковым с 2009 по 2018 год. У пары есть две дочери.

Ранее Глушаков предположил, в каком случае сборной России нужно перейти в Азиатскую конфедерацию.

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