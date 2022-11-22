Глушаков предположил, в каком случае сборной России нужно перейти в Азиатскую конфедерацию

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Надо ли переходить в азиатскую лигу? Если нигде играть не будем, то надо: хоть где-то и с кем-то играть», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее Глушаков высказался о возможном вызове в сборную России по футболу.