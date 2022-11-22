Глушаков считает, что мог бы пригодиться сборной России

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном вызове в сборную России по футболу.

«Я смотрел игры сборной так же, как все, болел за неё. Я не ожидал такого результата. Если меня позовут на такой матч сборной, я, конечно, поеду, картины не испорчу», — цитирует Глушакова ТАСС.

Сборная России в ноябре сыграла вничью в товарищеских матчах с командой Узбекистана и Таджикистана. Обе встречи завершились со счётом 0:0.

Глушаков провёл за национальную команду 57 матчей, в которых забил пять мячей.

Ранее Глушаков заявил, что на ЧМ-2022 будет болеть за Хорватию и Сербию.