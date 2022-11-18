Глушаков: на ЧМ-2022 буду болеть за Хорватию и Сербию
- РИА Новости
«По возможности буду следить за чемпионатом мира. Точно будет много интересных матчей. Я буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки нам по духу», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
Сборная Сербии сыграет в группе G с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.
Команда Хорватии выступит в группе F вместе с Марокко, Канадой и Бельгией.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о шансах сборной Катара на домашнем мундиале.