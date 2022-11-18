Хави считает, что Катар может всех удивить на ЧМ-2022
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«Катар — не просто хозяин чемпионата мира, но также сборная, которая может произвести сенсацию. Горд тем, что работал в этой стране. У Катара на данный момент есть хорошая команда, достойная выступления в чемпионате мира, команда, которая может сказать веское слово», — цитирует слова Хави TMW.
Сборная Катара сыграет в группе A вместе с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами.
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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