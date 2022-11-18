Читатели RT определят виртуального чемпиона мира по футболу 2022 года
С 17 по 21 сентября любой желающий может принять участие в опросах и определить лучшую национальную команду стартующего мундиаля.
До полудня 18 ноября у вас есть возможность предсказать, какие команды и в какой последовательности выйдут в плей-офф финального турнира из своих групп.
По итогам результатов опросов в Telegram-канале RT, будут сформирована сетка нокаут-раунда и определены пары 1/8 финала.
Отдать свой голос за тот или иной вариант можно здесь:
— группа A;
— группа B;
— группа C;
— группа D;
— группа E;
— группа F;
— группа G;
— группа H;
Ранее нападающий Криштиану Роналду заявил, что завершит карьеру в случае победы Португалии на ЧМ-2022.