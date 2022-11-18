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Читатели RT определят виртуального чемпиона мира по футболу 2022 года

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RT проводит виртуальное голосование с целью выявления победителя чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

С 17 по 21 сентября любой желающий может принять участие в опросах и определить лучшую национальную команду стартующего мундиаля.

До полудня 18 ноября у вас есть возможность предсказать, какие команды и в какой последовательности выйдут в плей-офф финального турнира из своих групп.

По итогам результатов опросов в Telegram-канале RT, будут сформирована сетка нокаут-раунда и определены пары 1/8 финала.

Отдать свой голос за тот или иной вариант можно здесь:

группа A;

группа B;

группа C;

группа D;

группа E;

группа F;

группа G;

группа H;

Ранее нападающий Криштиану Роналду заявил, что завершит карьеру в случае победы Португалии на ЧМ-2022.

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