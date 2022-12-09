Бивол предположил, почему их бой с Бетербиевым до сих пор не состоялся

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мнением о том, почему поединок с Артуром Бетербиевым до сих пор не состоялся.

«С Саулем мы также долго, три-четыре года, договаривались. Камнем преткновения обычно является сотрудничество с разными промоутерскими компаниями. Это основная сложность. С Артуром у нас такая же ситуация. Ничего не могу сказать про команду Артура. Что касается моего менеджера, он общался с представителями Top Rank и каждый раз получал ответ: «У нас достаточно бойцов, с которыми мы хотим организовать встречу Бетербиеву». У них своё видение относительно продвижения боксёра. Но некоторое время назад их позиция была оправданна. Бывший обладатель пояса WBO Джо Смит-младший также выступал под их эгидой, и устроить объединительный поединок было достаточно просто. По крайней мере, я так вижу ситуацию», — заявил Бивол в интервью RT.

Он также отметил, что у представителей Бетербиева не было желания организовывать поединок из-за того, что бой будет неинтересен широкой публике.

«Да, были именно такие разговоры. Но думаю, в Top Rank изменят своё мнение. Возможно, после следующего боя или через один, потому что пояса в любом случае надо объединять. Но это моё мнение, а промоутеры смотрят на ситуацию иначе, опираются на цифры. Опять же, если организовывать бой Бивол — Бетербиев, где он должен быть, на каком канале? Всё непросто. Но надеюсь, это всё-таки произойдёт и они договорятся», — добавил боец.

Ранее Бивол высказался о возможном реванше с Саулем Альваресом.