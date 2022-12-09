В РФС обсудят переход в Азиатскую конфедерацию 23 декабря

Исполнительный комитет Российского футбольного союза обсудит переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АFC).

Заседание состоится 23 декабря и начнётся в 12:00 мск, сообщается на официальном сайте союза.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход РФС в AFC.