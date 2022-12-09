Агент Бальде: готов показать себя в «Спартаке» с лучшей стороны

Федерико Пасторелло, агент нападающего московского «Спартака», рассказал о готовности сенегальца показать себя во второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Кейта сейчас очень счастлив в команде. После зимней паузы он готов показать себя в столичном клубе с лучшей стороны», — цитирует Пасторелло РИА Новости.

17 сентября стало известно, что Бальде отстранён на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Пасторелло рассказал о переживаниях сенегальца по поводу дисквалификации.