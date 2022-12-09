Агент Бальде: готов показать себя в «Спартаке» с лучшей стороны
- РИА Новости
«Кейта сейчас очень счастлив в команде. После зимней паузы он готов показать себя в столичном клубе с лучшей стороны», — цитирует Пасторелло РИА Новости.
17 сентября стало известно, что Бальде отстранён на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».
В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Пасторелло рассказал о переживаниях сенегальца по поводу дисквалификации.