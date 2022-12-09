Узнать больше

Агент Бальде: готов показать себя в «Спартаке» с лучшей стороны

Короткая ссылка
Федерико Пасторелло, агент нападающего московского «Спартака», рассказал о готовности сенегальца показать себя во второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Агент Бальде: готов показать себя в «Спартаке» с лучшей стороны
  • РИА Новости

«Кейта сейчас очень счастлив в команде. После зимней паузы он готов показать себя в столичном клубе с лучшей стороны», — цитирует Пасторелло РИА Новости.

17 сентября стало известно, что Бальде отстранён на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Пасторелло рассказал о переживаниях сенегальца по поводу дисквалификации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить