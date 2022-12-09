Бивол рассказал, как ему удалось справиться с давлением толпы в поединке с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, как он смог справиться с давлением толпы в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я изначально настраивался на это. Сложно и страшно то, чего ты не ожидаешь. А если готов, становится легче. Меня эта ситуация даже в какой-то момент мотивировала. Хотя, признаюсь, была и борьба с самим собой. Внутри сидел маленький человечек, который как бы говорил: «Никто на тебя не ставит, можно и не напрягаться». И я пытался его приглушить, убедить себя: «Не вариант, я сюда пришёл не для того, чтобы проиграть человеку, кто в боксе меньше меня. Я раньше начал заниматься, у меня огромное число любительских боёв. Я в этом весе чемпион. Почему я должен уступить?» А в целом классно, что столько людей собралось. Да, весь зал был против меня, но я представил, будто они меня поддерживают», — заявил Бивол в интервью RT.

Он также отметил, что его впечатлило количество людей, собравшихся посмотреть на поединок. По его словам, он представил, будто толпа его поддерживает.

«А когда выиграл, они действительно аплодировали мне. Было очень приятно. Я не пытался обмануть себя. Просто подхожу к рингу, слышу этот гул толпы и понимаю: люди собрались посмотреть на меня и ещё одного человека. И не важно, за кого они болеют. Зрители купили билеты, пришли, хотят увидеть бокс. И мы им его сейчас покажем», — добавил боец.

Ранее Бивол ответил на вопрос, почему поединок с мексиканцем Хильберто Рамиресом не самый лучший в карьере.