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Бивол не считает, что бой с Рамиресом стал одним из лучших в его карьере

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос, почему поединок с мексиканцем Хильберто Рамиресом не самый лучший в карьере.
Бивол не считает, что бой с Рамиресом стал одним из лучших в его карьере
  • Gettyimages.ru

«Не знаю, у меня сложилось впечатление, что из десяти баллов я отработал максимум на семь. Ещё оставались силы, можно было бы где-нибудь рискнуть, выиграть ещё увереннее. Может быть, я слишком самокритичен, но по моим ощущениям, это далеко не самый лучший поединок. У меня никогда не было боёв на десять баллов», — заявил Бивол в интервью RT.

Он также рассказал, за какой бой поставил бы себе самую высокую оценку.

«Может быть, с Трентом Бродхёрстом. Когда я в первом же раунде его нокаутировал (смеётся). На самом деле мне нравятся схватки с Феликсом Валерой, с тем же Баррерой и Самуэлем Кларксоном», — добавил Бивол.

Ранее Бивол рассказал, почему уже 11 лет работает под руководством Геннадия Машьянова.

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