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Бивол ответил, почему уже 11 лет работает под руководством одного тренера

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, почему уже 11 лет работает под руководством Геннадия Машьянова.
Бивол ответил, почему уже 11 лет работает под руководством одного тренера
  • Gettyimages.ru

«Геннадий Юрьевич не относится к тем специалистам, у кого есть одна заученная схема и они по ней работают, готовят всех по шаблону. В итоге спортсмен как в 16, так и в 25 тренируется одинаково. С ним всё иначе. Наши занятия по любителям и сейчас кардинально отличаются. Кроме того, он обладает большим количеством знаний, поэтому умеет дозировать нагрузку. Помимо возраста ориентируется на моё нынешнее состояние и в зависимости от этого составляет тренировку. Мне кажется, поэтому мы прогрессируем. У него нет набора упражнений, которые обязательно надо выполнить на тренировке. Он держит план в голове, но корректирует его по ходу занятия. Геннадий Юрьевич тот человек, который умеет тебя читать. Он работает не по бумажке, а по твоему взгляду. Он так и говорит: «Я всё увижу по вашим глазам». Думаю, это одна из причин.
Тандем крепкий ещё и потому, что он умеет прислушиваться ко мне. Мы можем с ним общаться на любые темы как друзья, отец и сын, внук и дед. С ним очень интересно и легко. Когда нужно, он даст ценный совет или, наоборот, пошутит, поприкалывается. Да. Но мне сложно его описать. Это мой близкий старший товарищ, друг, отец и наставник. Всё в одном лице», — заявил Бивол в интервью RT.

Ранее Бивол объяснил, в какой момент засомневался в своей победе над мексиканцем Саулем Альваресом.

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