Бивол рассказал, в какой момент засомневался в своей победе над Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол объяснил, в какой момент засомневался в своей победе над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Следовало ожидать, что в случае с Саулем любой ничейный или примерно равный раунд уйдёт ему. Судьи тоже люди, у них есть свои предпочтения. И когда боксирует звезда такого масштаба, как Альварес, ему хотят отдать победу. Это же субъективное решение, и в этот момент тяжело оставаться беспристрастным. Поэтому получилось так, но главное — я выиграл. Конечно, я не сравнивал себя с Геннадием. Но мысль, что бой отдадут Канело, промелькнула. Хотя эти сомнения и продлились долю секунды», — заявил Бивол в интервью RT.

Ранее Бивол рассказал, что не считает бой с мексиканцем Хильберто Рамиресом самым сложным в карьере.