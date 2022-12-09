В «Марселе» отказались комментировать возможный переход Айртона

В пресс-службе «Марселя» отреагировали на информацию об интересе марсельского клуба к защитнику Лукасу Айртону.

«Мы не будем комментировать такие трансферные слухи», — приводит слова пресс-службы «Марселя» «Спорт-Экспресс».

В марте «Спартак» отдал 25-летнего бразильца в аренду бразильскому «Фламенго» до конца 2022 года.

В составе «Фламенго» защитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» предложил «Спартаку» €6,5 млн за трансфер Айртона.