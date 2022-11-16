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O Dia: «Фламенго» предложил «Спартаку» €6,5 млн за трансфер Айртона

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Защитник «Спартака» Лукас Айртон, выступающий на правах аренды за «Фламенго», может заключить с бразильским клубом полноценное соглашение.

«Фламенго» направил красно-белым трансферное предложение на сумму €6,5 млн за трансфер Айртона, сообщает O Dia.

В марте «Спартак» отдал 25-летнего бразильца в аренду бразильскому «Фламенго» до конца 2022 года.

В составе «Фламенго» защитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали возможность расторжения контракта с Айртоном.

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