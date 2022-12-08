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«Ак Барс» в первый раз в сезоне КХЛ обыграл «Авангард»

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Казанский «Ак Барс» в овертайме обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» в первый раз в сезоне КХЛ обыграл «Авангард»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра в Омске завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из столицы Татарстана.

В составе казанского коллектива шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (31-я минута), Никита Дыняк (37-я) и Дмитрий Юдин (63-я). В омской команде отличились Иван Телегин (8-я), Арсений Грицюк (18-я).

«Авангард» с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 43 очками располагается на седьмой строчке.

Ранее в «Авангарде» выступили против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.

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