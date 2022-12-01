Скалони — о матче с Нидерландами: встретятся команды, которые всегда стараются атаковать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал предстоящий матч с Нидерландами в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«В принципе, Родриго де Пауль в порядке. Посмотрим на сегодняшней тренировке, как будем формировать команду. За завтрашней игрой будет приятно наблюдать: это две команды, которые всегда стараются атаковать», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

СМИ сообщали, что де Пауль может пропустить матч с Нидерландами из-за проблем с бедром.

Игра между Аргентиной и Нидерландами пройдёт 9 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал отреагировал на критику со стороны аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии.