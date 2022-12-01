Ole: полузащитник Аргентины де Пауль может пропустить матч с Нидерландами из-за проблем с бедром

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль может пропустить 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Нидерландами из-за травмы.

У футболиста диагностирована контрактура мышц правого бедра. По этой причине он тренировался отдельно от национальной команды, сообщает Ole.

Уточняется, что окончательное решение будет приниматься тренерским штабом позже.

Игра между Аргентиной и Нидерландами пройдёт 9 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Ранее защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказал мнение, что форвард Португалии Криштиану Роналду и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси являются самыми выдающимися игроками последних двух десятилетий.