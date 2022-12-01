Ван Дейк: Месси и Роналду были самыми выдающимися игроками последних двух десятилетий

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказал мнение, что форвард Португалии Криштиану Роналду и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси являются самыми выдающимися игроками последних двух десятилетий.

«Месси показывал свой уровень на протяжении стольких лет; я бы сказал, что он и Криштиану были двумя выдающимися игроками последних двух десятилетий, и есть только уважение к тому, чего они достигли. Но для нас сейчас важность состоит не в том, чтобы составить план лично под него, а в том, чтобы победить Аргентину», — цитирует ван Дейка The Athletic.

Игра между Аргентиной и Нидерландами пройдёт 9 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в первом раунде плей-офф подопечные Луи ван Гала одолели команду США.

Ранее Де Йонг оценил шансы Нидерландов в матче 1/4 финала с Аргентиной на ЧМ-2022.