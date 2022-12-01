Де Йонг оценил шансы Нидерландов в матче 1/4 финала с Аргентиной на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался о шансах команды в матче 1/4 финала с Аргентиной на чемпионате мира в Катаре.

«Аргентина — отличная команда, но то же самое можно сказать и о нас. Я думаю, шансы на выход в полуфинал равные, всё будет 50 на 50», — цитирует де Йонга ESPN.

Игра между Аргентиной и Нидерландами пройдёт 9 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в первом раунде плей-офф подопечные Луи ван Гала одолели команду США.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины.