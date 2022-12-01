Ван Гал: Ди Мария является одним из немногих, кто считает меня худшим тренером в карьере

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал отреагировал на критику со стороны аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии.

«Ди Мария — очень хороший футболист, который в момент, когда он играл в «Манчестере», пережил много неприятностей. То, что он назвал меня худшим тренером в карьере... Это один из немногих игроков, который сказал подобное, обычно всё наоборот», — приводит слова ван Гала Voetbal International.

Он также подчеркнул, что ему неприятно высказывание аргентинского хавбека.

Игра между Аргентиной и Нидерландами пройдёт 9 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в первом раунде плей-офф подопечные Луи ван Гала одолели команду США.

Ранее ван Гал прокомментировал игру Месси перед матчем с Аргентиной.