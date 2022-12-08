Камоцци: сейчас самое время для России, чтобы развивать футболистов

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что сейчас в России подходящее время для развития футбола.

«Я думаю, что сейчас самое время для России, чтобы развивать внутренний футбольный рынок и улучшать качество футболистов», — цитирует Камоцци РИА Новости.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).