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Камоцци: сейчас самое время для России, чтобы развивать футболистов

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что сейчас в России подходящее время для развития футбола.
Камоцци: сейчас самое время для России, чтобы развивать футболистов
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«Я думаю, что сейчас самое время для России, чтобы развивать внутренний футбольный рынок и улучшать качество футболистов», — цитирует Камоцци РИА Новости.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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