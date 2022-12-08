Джеко: о завершении карьеры и не думаю

Нападающий «Интера» Эдин Джеко высказался о возможном завершении карьеры.

«Я счастлив в «Интере», думаю о тренировках, за остальное отвечают другие люди. О завершении карьеры я не думал и не хочу этого делать», — цитирует Джеко Sky Sport.

36-летний форвард известен по выступлениям за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рома». К «нерадзурри» Джеко присоединился в 2021 году. Он провёл за сине-чёрных 70 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 14 результативных передач.

Ранее «Интер» в гостях нанёс поражение «Аталанте» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.