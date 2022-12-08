Узнать больше

Джеко: о завершении карьеры и не думаю

Короткая ссылка
Нападающий «Интера» Эдин Джеко высказался о возможном завершении карьеры.
Джеко: о завершении карьеры и не думаю
  • globallookpress.com
  • © Spada/Keystone Press Agency

«Я счастлив в «Интере», думаю о тренировках, за остальное отвечают другие люди. О завершении карьеры я не думал и не хочу этого делать», — цитирует Джеко Sky Sport.

36-летний форвард известен по выступлениям за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рома». К «нерадзурри» Джеко присоединился в 2021 году. Он провёл за сине-чёрных 70 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 14 результативных передач.

Ранее «Интер» в гостях нанёс поражение «Аталанте» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить