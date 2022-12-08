Английский журналист сообщил, что «Челси» хочет купить Захаряна

Российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян продолжает входить в сферу интересов «Челси».

«Нет сюрприза в том, что «Челси» им интересуется и хочет подписать. Клуб — один из лучших в мире с точки зрения работы с молодыми. Им нравится Захарян», — цитирует журналиста Низара Кинселла «Чемпионат».

19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в лондонский клуб, но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Никола Влашич высказался о хавбеке «Динамо» Арсене Захаряне.