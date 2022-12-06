Влашич: помню Захаряна — крутой игрок, желаю ему перейти в «Челси»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич высказался о хавбеке московского «Динамо» Арсене Захаряне.

«Захарян? О, я помню его. Правда, я сыграл против него всего раз, но он крутой игрок. Моро мне говорил, что Арсен — потрясающий талант. Желаю ему перейти в «Челси», — цитирует Влашича «Чемпионат».

19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в лондонский клуб, но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Влашич назвал бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко самым важным тренером в своей карьере на данный момент.