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Влашич: Гончаренко является самым важным тренером в моей карьере

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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич назвал бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко самым важным тренером в своей карьере на данный момент.
Влашич: Гончаренко является самым важным тренером в моей карьере
  • Gettyimages.ru

«Всегда буду помнить Гончаренко — удивительный тренер... Без него я бы не был там, где есть сейчас. Безусловно, пока это самый важный тренер в моей карьере», — цитирует Влашича «Чемпионат».

25-летний полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА в 2021 году. Хорватский футболист провёл за английскую команду 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

11 августа стало известно, что «Торино» арендовал Влашича до окончания сезона 2022/23. У итальянского клуба есть право выкупа за €15 млн.

Ранее Влашич предположил, что в будущем может вернуться в чемпионат России по футболу.

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