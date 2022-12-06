Влашич: допускаю, что в будущем ещё поиграю в России, очень люблю Москву

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич предположил, что в будущем может вернуться в чемпионат России по футболу.

«Конечно, я допускаю, что в будущем ещё поиграю в России. Повторюсь, очень люблю Москву, у меня только хорошие воспоминания о ЦСКА», — цитирует Влашича «Чемпионат».

25-летний полузащитник присоединился к «Вест Хэму» в 2021 году. Хорватский футболист провёл за английскую команду 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

11 августа стало известно, что «Торино» арендовал Влашича до окончания сезона 2022/23. У итальянского клуба есть право выкупа за €15 млн.

Ранее сообщалось, что Хорватия в серии пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.