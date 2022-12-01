BBC: Полиция задержала двоих мужчин в рамках расследования дела о вооружённом ограблении дома Стерлинга

Полиция смогла задержать двоих мужчин в рамках расследования дела о вооружённом ограблении дома форварда сборной Англии Рахима Стерлинга.

Как сообщает BBC, правоохранительные органы выясняют, нет ли связи между ограблением дома нападающего «Челси» с другими похожими преступлениями.

5 декабря вооружённые грабители вторглись в дом Стерлинга. Во время ограбления там находилась семья футболиста.

СМИ сообщали, что футболисты сборной Англии поручили охранять дома после ограбления Стерлинга.

Матч 1/4 финала Англия — Франция состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение, что сборная Англии сможет одержать победу на чемпионате мира в Катаре.