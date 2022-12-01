Фердинанд: Англия станет чемпионом мира

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что сборная Англии сможет одержать победу на чемпионате мира в Катаре.

«Я смотрел матч Франции с Польшей перед игрой с Англией, и я назвал их одними из фаворитов. Посмотрев матч, я не испытываю никакого страха перед Францией. Страх внушает только Мбаппе. Если англичане сдержат Мбаппе, они выиграют. Англия — лучшая команда, 100%. Думаю, что эта сборная станет чемпионом мира», — приводит слова Фердинанда Metro.

Он также подчеркнул, что сборная Бразилии является единственной командой, которая может помешать англичанам выиграть мундиаль.

Англия обыграла Сенегал (3:0) в матче первого раунда плей-офф и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.

Матч 1/4 финала Англия — Франция состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии поручили охранять дома после ограбления Стерлинга.