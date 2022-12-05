The Telegraph: футболисты сборной Англии поручили охранять дома после ограбления Стерлинга

Футболисты сборной Англии поручили усилить защиту личных служб безопасности после вооружённого ограбления дома полузащитника национальной команды Рахима Стерлинга.

Агенты игроков должны поставить группы безопасности на круглосуточную слежку за домами, перехватывание доставки посылок и слежку за любыми подозрительными действиями, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что некоторые игроки нанимают личных телохранителей для своих близких, пока те уезжают на крупные чемпионаты.

5 декабря вооружённые грабители вторглись в дом Стерлинга. Во время ограбления там находилась семья футболиста.

Ранее полиция Испании задержала подозреваемого в ограблении дома нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Карима Бензема.