La Stampa: футболист «Дженоа» осуждён на шесть лет по делу об изнасиловании

Полузащитник генуэзского «Дженоа» Маноло Портанова приговорён судом Сиены к шести годам тюремного заключения за групповое изнасилование.

Как сообщает La Stampa, благодаря упрощённой процедуре разбирательства наказание 22‑летнему итальянцу было смягчено.

По информации источника, суд также установил предварительную сумму компенсации для потерпевшей в размере 100 тысяч евро.

Портанова является воспитанником туринского «Ювентуса». Также полузащитник имеет опыт выступления за национальные команды Италии различных возрастов.

Ранее сообщалось, что защитнику «Манчестер Сити» Бенджамену Менди может грозить пожизненное заключение по делу об изнасилованиях.