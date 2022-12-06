Узнать больше

Павлович вошёл в топ-3 рейтинга UFC в тяжёлом весе

Короткая ссылка
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович вошёл в топ-3 рейтинга в тяжёлой весовой категории.
Павлович вошёл в топ-3 рейтинга UFC в тяжёлом весе
  • Gettyimages.ru

На счету Павловича 17 побед и одно поражение в 18 поединках MMA. В ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде (США) российский боец победил австралийца Тая Туйвасу нокаутом на первой минуте.

Таким образом, Павлович поднялся на третье место в рейтинге. Выше россиянина только американец Стипе Миочич, француз Сирил Ган и чемпион UFC, камерунец Фрэнсис Нганну.

Ранее сообщалось, что Павлович сломал Туивасе нос и челюсть в бою на турнире UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить