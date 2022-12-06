Павлович вошёл в топ-3 рейтинга UFC в тяжёлом весе

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович вошёл в топ-3 рейтинга в тяжёлой весовой категории.

На счету Павловича 17 побед и одно поражение в 18 поединках MMA. В ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде (США) российский боец победил австралийца Тая Туйвасу нокаутом на первой минуте.

Таким образом, Павлович поднялся на третье место в рейтинге. Выше россиянина только американец Стипе Миочич, француз Сирил Ган и чемпион UFC, камерунец Фрэнсис Нганну.

Ранее сообщалось, что Павлович сломал Туивасе нос и челюсть в бою на турнире UFC.